O Benfica bateu o FC Porto num Clássico 'em miniatura', neste sábado. Os encarnados venceram por 2-1 no Benfica Campus, no Seixal, através de uma reviravolta. Além disso, relançaram a discussão pelo campeonato.

O FC Porto entrou melhor e chegou ao golo logo aos 4 minutos, por João Afonso. Porém, as águias reagiram bem e tiveram várias ocasiões de golo, mas o guarda-redes portista Luca Cocato ia negando o golo.

O empate chegou na segunda parte, com um golaço de Jesus Aquino. Aos 14 anos, o luso-brasileiro teve força para marcar de fora da grande área. Gonçalo Tavares completou a reviravolta aos 79 minutos.

Desta forma, o Benfica sobe ao segundo lugar (à condição) e fica a dois pontos dos portistas, que continuam líderes, com 20 pontos. As águias vinham de dois jogos sem vencer. Já o FC Porto perde pela primeira vez nesta fase e pode ser igualado pelo Sporting.