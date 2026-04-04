Iniciados: Benfica vence FC Porto com um verdadeiro golaço pelo meio
Jovem Jesus Aquino, ainda com 14 anos, marcou de fora da área
Jovem Jesus Aquino, ainda com 14 anos, marcou de fora da área
O Benfica bateu o FC Porto num Clássico 'em miniatura', neste sábado. Os encarnados venceram por 2-1 no Benfica Campus, no Seixal, através de uma reviravolta. Além disso, relançaram a discussão pelo campeonato.
O FC Porto entrou melhor e chegou ao golo logo aos 4 minutos, por João Afonso. Porém, as águias reagiram bem e tiveram várias ocasiões de golo, mas o guarda-redes portista Luca Cocato ia negando o golo.
O empate chegou na segunda parte, com um golaço de Jesus Aquino. Aos 14 anos, o luso-brasileiro teve força para marcar de fora da grande área. Gonçalo Tavares completou a reviravolta aos 79 minutos.
Desta forma, o Benfica sobe ao segundo lugar (à condição) e fica a dois pontos dos portistas, que continuam líderes, com 20 pontos. As águias vinham de dois jogos sem vencer. Já o FC Porto perde pela primeira vez nesta fase e pode ser igualado pelo Sporting.