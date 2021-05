Jorge Jesus não acredita que Jesús Corona esteja presente no clássico desta quinta-feira com o FC Porto, mas não descarta liminarmente essa possibilidade. «Não sei se vai estar no jogo. Não sou o treinador do FC Porto e não estou na estrutura do FC Porto para poder ter essa certeza. Mas, pela minha experiência como treinador, um jogador que sai de um jogo como ele saiu [contra o Famalicão], como um sintoma muscular, é impossível jogar passados três ou quatro dias. Se for verdade! Se não for verdade, pode ser possível», admitiu.

Para o treinador do Benfica, Corona é um jogador referência do FC Porto, mas considerou que a equipa de Sérgio Conceição faz-se valer sobretudo pelo coletivo. «Como todas as grandes equipas. Depois, como é óbvio, há algumas referências que têm influência em qualquer equipa, não só no Benfica e no FC Porto, como também no Tondela. O FC Porto tem um meio-campo onde tem jogadores que têm muita influência na forma como os jogadores jogam. O Corona é um jogador que tinha e tem essa influência em relação ao jogo ofensivo do FC Porto», observou.

Jorge Jesus disse ainda estar convicto de que se Corona falhar o jogo da Luz o substituto do mexicano será Luis Díaz.