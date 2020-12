Esta quarta-feira Jorge Jesus e Sérgio Conceição voltam a encontrar-se, eles que são velhos conhecidos do futebol.

Em conferência de imprensa, o técnico do Benfica frisou a amizade que os une, mas que será posta de lado durante a final da Supertaça.

«Se a amizade sobrevive à rivalidade? Depois do jogo sim, antes do jogo sei bem como é o Sérgio. Gosto muito dele, foi meu jogador, tem uma família extraordinária. Antes do jogo ele nem me quer ver, é supersticioso. É sincero no que diz. Não gosta de cumprimentar o rival antes do jogo, já sei que não me vai cumprimentar. Depois do jogo, sim, falaremos de certeza», disse, aos jornalistas.