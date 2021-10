O Sporting voltou a tropeçar, em jogo da zul sul do campeonato de juniores. A formação leonina empatou no terreno do Vilafranquense (1-1) e caiu para o quarto lugar, o último que dá apuramento para a próxima fase da competição.

A formação leonina foi ultrapassada por Estoril, que venceu em Sacavém, e Alverca, que empatou no Restelo com o Belenenses. Já o Benfica goleou no Seixal o Amora (7-0) e mantém a liderança da zona sul.

Na zona norte, o primeiro lugar continua a ser partilhado por FC Porto e Sp. Braga, que este sábado venceram o Leixões em Matosinhos e o P. Ferreira em casa, respetivamente, pelo mesmo resultado: 2-1.

ZONA NORTE

Resultados:

Leixões – FC Porto, 1-2

Sp. Braga – P. Ferreira, 2-1

Feirense – Vizela, 1-1

Famalicão – V. Guimarães, 2-0

Rio Ave – Gil Vicente, 1-3

Tondela – Oliveirense, 1-1

Classificação: FC Porto e Sp. Braga, com 24 pontos, seguidos de Famalicão, com 20, e de V. Guimarães, com 16.

ZONA SUL

Resultados:

U. Leiria – Nacional, 1-0

Benfica – Amora, 7-0

Belenenses – Alverca, 0-0

Vilafranquense – Sporting, 1-1

Académica – V. Setúbal, 1-2

Sacavenense – Estoril, 0-3

Classificação: Benfica, com 22 pontos, seguido de Alverca, com 17 e de Estoril, com 17, e de Sporting, com 16.