(artigo em atualização)

A primeira volta da Liga chega ao fim este fim de semana e abre com os dois jogos de maior cartaz da jornada. O FC Porto recebe o Sp. Braga já esta sexta-feira, mas a noite não termina sem o dérbi eterno entre Sporting e Benfica.

Sábado será o dia com mais jogos (4) e domingo, com três, encerra com um Rio Ave-Boavista, a última partida da primeira metade da Liga 2019/20.

Sexta-feira, 17 de janeiro

FC PORTO-SP. BRAGA

19h00, Sport TV 2

Os dragões entram para a derradeira ronda da primeira volta a quatro pontos do líder Benfica e com a esperança de reduzir distâncias para o maior rival na luta pelo título. O conjunto orientado por Sérgio Conceição atravessa um bom momento (procura a oitava vitória seguida em todas as competições), mas pela frente terá um Sp. Braga que tem dado sinais de retoma com Rúben Amorim.

Indisponíveis FC Porto: Nakajima

Indisponíveis Sp. Braga: -

FC Porto: onze provável

Sp. Braga: onze provável

SPORTING-BENFICA

21h15, Sport TV 1

Dezasseis pontos separam os eternos rivais na classificação. Os encarnados até podem ser favoritos, mas um dérbi é quase sempre sinónimo de imprevisibilidade. Uma vitória permite aos leões saírem do dérbi no terceiro lugar da Liga, enquanto para os campeões nacionais isso significa, no mínimo, manter a almofada de conforto para o FC Porto mas não só: representa a melhor primeira volta das águias desde a introdução da vitória a três pontos.

Indisponíveis Sporting: Jota (lesionado).

Indisponíveis Benfica: Renan e Vietto (lesionados); Coates (castigado).

Sporting: onze provável

Benfica: onze provável

Sábado, 18 de janeiro

V. GUIMARÃES-SANTA CLARA

15h30, Sport TV 1

Indisponíveis V. Guimarães: Jhonatan, Wakaso e Ola John.

Indisponíveis Santa Clara: -

V. Guimarães: onze provável

Santa Clara: onze provável

DESP. AVES-PORTIMONENSE

15h30 Sport TV 4

Indisponíveis Desp. Aves: Simunec.

Indisponíveis Portimonense: Lucas Fernandes, Fernando Medeiros e Jackson Martínez (lesionados; Bruno Tabata (na seleção olímpica do Brasil).

Desp. Aves: onze provável

Portimonense: onze provável