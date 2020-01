Arranca esta sexta-feira mais uma jornada da Liga portuguesa de futebol, a 19.ª, com dois jogos em agenda. O líder Benfica recebe o Belenenses SAD no clássico lisboeta às 19 horas e, às 21h15, há um Rio Ave-Famalicão, em Vila do Conde.

No sábado, há mais três jogos, o Portimonense-Tondela (15h30), o V. Setúbal-FC Porto (18h00) e o Santa Clara-P. Ferreira (19h30). Domingo é o dia que encerra a ronda e tem quatro duelos: Marítimo-Desp. Aves e Gil Vicente-Moreirense às 15 horas, o Sp. Braga-Sporting às 17h30 e o Boavista-V. Guimarães às 20 horas.

Acompanhe, ao minuto, com crónica, destaques, vídeos e reportagem, todos os nove jogos da 19.ª jornada, no Maisfutebol.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Benfica-Belenenses

19h00, Benfica TV

São 15 as vitórias consecutivas do Benfica na liga portuguesa, que recebe um Belenenses que pôs fim, com o triunfo sobre o Portimonense, no domingo, a uma sequência de cinco jornadas sem vencer, as últimas quatro delas com derrota. O clássico lisboeta vai opor o ataque mais concretizador da liga, o Benfica, com 44 golos marcados, a uma das equipas, a par do P. Ferreira, com maior número de derrotas: dez em 18 jornadas. Os azuis são também a segunda defesa mais batida, com 32 golos sofridos.

Indisponíveis Benfica: -

Indisponíveis Belenenses: Tomás Ribeiro, Kau, Calila (lesionados).

Benfica: onze provável

Belenenses: onze provável

Rio Ave-Famalicão

21h15, SportTV1

Três pontos separam as duas equipas, com o Rio Ave a receber o Famalicão, contra quem uma vitória permite igualdade pontual. A equipa de Carlos Carvalhal soma 28 pontos e está no sexto lugar, recebendo o quarto, com 31. A receção à grande sensação da Liga até ao momento acontece no melhor momento do Rio Ave, que vem de três jornadas seguidas a vencer. O Famalicão vem de duas jornadas caseiras, ambas sem vencer: empate com o Marítimo e derrota com o Santa Clara.

Indisponíveis Rio Ave: Nadjack, Jambor, Ronan (lesionados).

Indisponíveis Famalicão: Diogo Gonçalves (castigado), Nehuén Pérez (na seleção sub-23 argentina).

Rio Ave: onze provável

Famalicão: onze provável

Sábado, 1 de fevereiro

Portimonense-Tondela

15h30, SportTV5

Duelo entre equipas com objetivo comum, o de mais rapidamente possível alcançar a permanência na I Liga, porém com realidades distintas nesta segunda jornada da segunda volta. O Tondela, apesar de vir de cinco jornadas sem vencer, está no 11.º lugar, com 20 pontos, seis acima da zona de descida, precisamente na qual surge o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos. Os algarvios não venceram nas últimas seis jornadas e este vai ser o segundo jogo de Bruno Lopes no comando técnico, após a saída de Folha.

Indisponíveis Portimonense: Lucas Fernandes, Jackson Martínez (lesionados), Tabata (na seleção sub-23 brasileira), Willyan Rocha (castigado).

Indisponíveis Tondela: -

Portimonense: onze provável

Tondela: onze provável

V. Setúbal-FC Porto

18h00, SportTV1

A terceira defesa menos batida da I Liga (16 golos sofridos) recebe a segunda com melhor registo, o FC Porto, que tem 12 sofridos. A equipa de Sérgio Conceição respondeu à derrota na Taça da Liga com um triunfo ante o Gil Vicente que manteve a distância de sete pontos para o líder Benfica, ao passo que o V. Setúbal vem de duas vitórias seguidas, a melhor sequência da época, que já tinha sido alcançada nas jornadas 13 e 14. Duelo interessante para o vice-líder, numa casa onde o V. Setúbal, em nove jornadas, venceu três, empatou cinco e empatou apenas uma, com cinco golos marcados e quatro sofridos, três deles num só jogo, ante o Sporting, marcado pela gripe que afetou mais de metade do plantel.

Indisponíveis V. Setúbal: Hildeberto (condicionado).

Indisponíveis FC Porto: Pepe, Nakajima, Danilo, Aboubakar (lesionados). Zé Luís (lesionado, em dúvida).

V. Setúbal: onze provável

FC Porto: onze provável

Santa Clara-P. Ferreira

19h30 (18h30 Açores), SportTV2

Duelo de grande importância, de caráter direto até, na luta por um maior conforto na segunda metade da classificação. O Santa Clara parte no 12.º lugar, com 20 pontos, recebendo um Paços que é 16.º, com 16 pontos, dois acima da zona de descida. A equipa de João Henriques vem de um triunfo importante em Famalicão. Já o Paços não venceu nas últimas três jornadas, apesar de ter um registo defensivo recente interessante: não sofreu qualquer golo nos quatro jogos anteriores até à derrota com o Benfica, do último domingo.

Indisponíveis Santa Clara: Candé (castigado).

Indisponíveis P. Ferreira: Bruno Santos (lesionado).

Santa Clara: onze provável

P. Ferreira: onze provável

Domingo, 2 fevereiro

Gil Vicente-Moreirense

15h00, SportTV5

Duelo minhoto em Barcelos a abrir a tarde de domingo na I Liga, com quatro pontos a separarem os dois clubes: o Gil é nono com 22 e o Moreirense 14.º, com 18. Os gilistas, com mais algum conforto na tabela, viram o FC Porto interromper uma sequência de quatro jornadas a pontuar, a mais positiva até então nesse sentido. Já o Moreirense vem de quatro jornadas sem vencer, tendo apenas como melhor um empate nesses 12 pontos possíveis, em Tondela.

Indisponíveis Gil Vicente: Claude Gonçalves (lesionado), João Afonso (castigado).

Indisponíveis Moreirense: Ibrahima Camará, Luther Singh, Texeira (lesionados).

Gil Vicente: onze provável

Moreirense: onze provável

Marítimo-Desp. Aves

15h00, SportTV1

Reencontro de Nuno Manta com o clube no qual começou a época e que foi, precisamente, o primeiro a valer pontos na Liga ao Desportivo das Aves, à segunda jornada, quando Augusto Inácio ainda estava no comando dos avenses. Em nove jornadas fora, o atual último classificado da Liga não somou um ponto e está a sete da zona de salvação. Já o Marítimo é 13.º, com 20 pontos e não venceu nas últimas três jornadas, com dois empates (V. Guimarães e Famalicão) e uma derrota (Sporting).

Indisponíveis Marítimo: Erivaldo (lesionado).

Indisponíveis Desp. Aves: Estrela (lesionado), Rúben Oliveira (em dúvida).

Marítimo: onze provável

Desp. Aves: onze provável

Sp. Braga-Sporting

17h30, SportTV1

É o jogo grande da jornada, com o quinto classificado a receber o terceiro, com dois pontos a separá-los. Em seis jogos com Rúben Amorim ao leme, o Sp. Braga leva quatro vitórias seguidas no campeonato e conquistou a Taça da Liga em casa, estando claramente no melhor momento da época. Já o Sporting vem alternando entre vitória e derrota nas últimas cinco jornadas. Nas últimas quatro deslocações a Braga, entre Liga e Taça da Liga, o Sporting não venceu, apesar de ter levado a melhor no desempate por penáltis na meia-final dessa taça, na época passada.

Indisponíveis Sp. Braga: Tormena (lesionado), Palhinha (emprestado pelo Sporting), João Novais (castigado).

Indisponíveis Sporting: Renan e Luiz Phellype (lesionados).

Sp. Braga: onze provável

Sporting: onze provável

Boavista-V. Guimarães

20h00, SportTV2

Também é um dos grandes jogos em cartaz na 19.ª jornada e fecha esta, no Estádio do Bessa. Clássico entre Boavista e V. Guimarães. Os minhotos vão ao Porto com três pontos a mais que os axadrezados e com um jogo crucial para agarrar a disputa dos lugares europeus, estando no sétimo lugar, com 25 pontos. Já o Boavista é 10.º, com 22 pontos e vem da primeira vitória com Daniel Ramos, que pôs fim a cinco jornadas sem vencer. O Vitória perdeu na última segunda-feira, em casa, ante o Rio Ave.

Indisponíveis Boavista: -

Indisponíveis V. Guimarães: Bruno Duarte, Joseph Amoah, Wakaso, Jhonatan (lesionados).

Boavista: onze provável

V. Guimarães: onze provável