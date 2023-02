O Sp. Braga recebe o campeão FC Porto no domingo, dia 19 de março, em jogo a contar para a 26.ª jornada, anunciou este sábado a Liga Portugal. O encontro entre o terceiro e o segundo classificados atuais será começa às 18 horas, no Estádio Municipal de Braga.

No mapa de jogos das 23ª, 24ª e 25ª jornadas há ainda a destacar o adiamento do Gil Vicente-Sporting para uma quarta-feira, dia 5 de abril, já depois de se jogar a 26ª jornada. Isto porque os leões jogam em Londres, frente ao Arsenal, a 16 de março, para a segunda mão dos oitavos da Liga Europa.

A ronda 23 abre com dois jogos, um deles do líder Benfica em casa com o Famalicão no dia 3 de março, uma sexta-feira, quatro dias antes de receber o Club Brugge, em encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Já a 24.ª ronda começa com o FC Porto a receber o Estoril na sexta-feira, já que quatro dias depois jogam em cas com o Inter de Milão, para fechar os oitavos da Champions.

23ª JORNADA

Sexta-feira, 3 mar:

Boavista - Arouca, 19:00

Benfica - Famalicão, 21:15

Sábado, 4 mar:

Estoril - Vizela, 15:30

Portimonense - Sporting, 18:00

Desp. Chaves - FC Porto, 20:30

Domingo, 5 mar:

Gil Vicente - Marítimo, 15:30

Santa Clara - V. Guimarães, 18:00

Sp. Braga - Rio Ave, 20:30

Segunda-feira, 6 mar:

Casa Pia - P. Ferreira, 20:15

24ª JORNADA:

Sexta-feira, 10 mar:

FC Porto - Estoril, 20:15

Sábado, 11 mar:

P. Ferreira - Santa Clara, 15:30

Desp. Chaves - Portimonense, 15:30

V. Guimarães - Arouca, 18:00

Vizela - Sp. Braga, 20:30

Domingo, 12 mar:

Rio Ave - Gil Vicente, 15:30

Marítimo - Benfica, 18:00

Sporting - Boavista, 20:30

Segunda-feira, 13 mar:

Famalicão - Casa Pia, 20:15

25.ª JORNADA:

Sexta-feira, 17 mar:

Santa Clara - Rio Ave, 20:15

Sábado, 18 mar:

Portimonense - Vizela, 15:30

Arouca – P. Ferreira, 18:00

Benfica – V. Guimarães, 18:00

Estoril – Desp. Chaves, 20:30

Domingo, 19 mar:

Casa Pia - Marítimo, 15:30

Sp. Braga - FC Porto, 18:00

Boavista - Famalicão, 20:30

Quarta-feira, 5 abr:

Gil Vicente - Sporting, 20:15