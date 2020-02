A Liga divulgou, esta sexta-feira, os horários da 24.ª à 26.ª jornadas do campeonato.



A 24.ª ronda vai abrir com um Sp. Braga-Portimonense, sexta-feira (20h30) a 6 de março. FC Porto e Benfica jogam sábado, 7 de março. Os dragões recebem o Rio Ave às 20h30 enquanto as águias vão ao Bonfim (18h30). Por sua vez, o Sporting recebe o Desp. Aves domingo às 17h30.



Na 25.ª jornada o Benfica entra em campo sábado, dia 14 de março, frente ao Tondela (18h00), na Luz. Duas horas e meia depois, começa o embate entre V. Guimarães e Sporting, no D. Afonso Henriques. Por último, o FC Porto fecha a ronda em Famalicão, domingo, dia 15 de março às 20h00.



Por sua vez, a 26.ª ronda vai ter portistas e encarnados em campo sábado, dia 21. Para as 18h00 está agendada no Dragão a receção ao Marítimo enquanto os campeões nacionais jogam em Portimão (20h30). O último jogo do fim de semana será em Alvalade entre Sporting e P. Ferreira (20h00).





O calendário completo das jornadas 24, 25 e 26 da Liga:



Jornada 24



Sexta-feira, 6 de março



Sp. Braga vs Portimonense, 20h30



Sábado, 7 de março



Tondela vs Boavista, 15h30

V. Setúbal vs Benfica, 18h00

FC Porto vs Rio Ave, 20h30



Domingo, 8 de março



Belenenses vs Famalicão, 15h00

Moreirense vs Marítimo, 15h00

Gil Vicente vs Santa Clara, 17h00

Sporting vs Desp. Aves, 17h30

P. Ferreira vs V. Guimarães, 20h00

Jornada 25



Sexta-feira, 13 de março



Rio Ave vs P. Ferreira, 20h30



Sábado, 14 de março



Portimonense vs Gil Vicente, 15h30

Marítimo vs V. Setúbal, 15h30

Benfica vs Tondela, 18h00

V. Guimarães vs Sporting, 20h30



Domingo, 15 de março



Santa Clara vs Sp. Braga, 15h00

Desp. Aves vs Belenenses, 15h00

Boavista vs Moreirense, 17h30

Famalicão vs FC Porto, 20h00