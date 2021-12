Luis Díaz, do FC Porto, e Darwin Núñez, do Benfica, lideram a lista de goleadores da Liga, agora com onze tentos cada.

O uruguaio do Benfica fez um hat trick em Famalicão e chegou aos onze golos, mas o colombiano do FC Porto respondeu ao marcar o golo do triunfo sobre o Sp. Braga, e atingiu também essa marca.

Ricardo Horta (Sp. Braga) e Fran Navarro (Gil Vicente) somam nove golos.