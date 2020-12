Luisão publicou nesta quinta-feira uma emocionada mensagem nas redes sociais a falar da dor pela derrota do Benfica na Supertaça diante do FC Porto, mas também de um Natal diferente, longe da família, para estar perto do Benfica.

O antigo capitão das águias falou ainda da conversa que teve com os jogadores ainda no relvado e que motivou uma reação de Jorge Jesus na conferência de imprensa.

«Um misto de sentimentos ontem desde Frustração pela não conquista da Supertaça... não falar com a esposa no dia de aniversário dos 14 anos de casados (pela responsabilidade de um jogo)… da mensagem emotiva aos jogadores falando sobre o sentimento da dor de uma derrota e o quão é importante saber que esse sentimento dói e muito... e não conseguir passar o Natal com família que está no Brasil, colocando em primeiro lugar o compromisso de um objetivo com o Benfica», escreveu Luisão no Instagram.