Os dois golos marcados ao Sporting no dérbi de Lisboa permitiram a Gonçalo Ramos voltar a isolar-se na liderança dos melhores marcadores, deixando para trás Taremi, que marcou por uma vez na goleada do FC Porto ao Famalicão. O também portista Galeno, que bisou no triunfo deste domingo, subiu ao sexto lugar, em igualdade com João Mário, do Benfica.

Já Pedro Gonçalves fez um golo no dérbi e subiu ao terceiro lugar, ao lado de Fran Navarro e Ricardo Horta.

Lista dos melhores marcadores:

1.º Gonçalo Ramos (Benfica), 11 golos

2.º Mehdi Taremi (FC Porto), 10 golos

3.º Fran Navarro (Gil Vicente), 8 golos

Pedro Gonçalves (Sporting),8 golos

Ricardo Horta (Sporting de Braga), 8 golos

6.º João Mário (Benfica), 7 golos

Galeno (FC Porto), 7 golos

8.ºRafa (Benfica), 6 golos

Evanilson (FC Porto),6 golos

Aziz Yakubu (Rio Ave), 6 golos

Vitinha (Sporting de Braga), 6 golos