Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho deixou bastantes elogios à equipa adversária mas rejeita favoritismo dos dragões.

Análise ao FC Porto

«Estamos em momentos diferentes óbvios. O FC Porto tem muito trabalho por trás, o treinador entrou no primeiro dia de pré-época, não jogaram playoffs para as competições europeias. Tiveram muito tempo, muitas horas de trabalho. Há muito trabalho ali, a equipa está bem, tem uma estrutura óbvia, dinâmicas já muito bem adquiridas, os resultados, apesar de se poder dizer 'ok, marcaram no último minuto, tiveram uma pontinha de sorte'... é tudo consequência do muito trabalho que têm e que nós não temos. Estou aqui há duas semanas e hoje foi dos poucos treinos em que tive a equipa toda, com o handicap de amanhã haver jogo. O trabalho é muito com base na análise nossa e do adversário e tentar fazer a equipa a crescer com feedbacks. O FC Porto tem uma boa equipa, muito solidificada, com fingerprint do treinador. Mas se me perguntarem se o FC Porto é favorito por isto, eu digo que não.»