Mourinho: «FC Porto tem muito trabalho por trás e nós não»
Treinador do Benfica rejeita, no entanto, que os portistas sejam favoritos
Treinador do Benfica rejeita, no entanto, que os portistas sejam favoritos
Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho deixou bastantes elogios à equipa adversária mas rejeita favoritismo dos dragões.
Análise ao FC Porto
«Estamos em momentos diferentes óbvios. O FC Porto tem muito trabalho por trás, o treinador entrou no primeiro dia de pré-época, não jogaram playoffs para as competições europeias. Tiveram muito tempo, muitas horas de trabalho. Há muito trabalho ali, a equipa está bem, tem uma estrutura óbvia, dinâmicas já muito bem adquiridas, os resultados, apesar de se poder dizer 'ok, marcaram no último minuto, tiveram uma pontinha de sorte'... é tudo consequência do muito trabalho que têm e que nós não temos. Estou aqui há duas semanas e hoje foi dos poucos treinos em que tive a equipa toda, com o handicap de amanhã haver jogo. O trabalho é muito com base na análise nossa e do adversário e tentar fazer a equipa a crescer com feedbacks. O FC Porto tem uma boa equipa, muito solidificada, com fingerprint do treinador. Mas se me perguntarem se o FC Porto é favorito por isto, eu digo que não.»