Roger Schmidt revelou nesta quinta-feira que David Neres está recuperado e pode ser opção para defrontar o FC Porto no Clássico que se disputa na sexta-feira no Estádio do Dragão.

«David Neres treinou ontem [quarta-feira] pela primeira vez com a equipa, estamos contentes com o regresso dele. Já mostrou a qualidade que tem esta época, claro que temos de ter cuidado com ele, mas é bom tê-lo de volta às opções», disse.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os dragões, o técnico alemão assumiu mesmo que não há neste momento lesões no plantel.

«Acho que é a primeira vez esta época que temos todos os jogadores disponíveis para ir a jogo. Não temos lesões. Todos os jogadores podem estar no onze», congratula-se.

Significa isto que Lucas Veríssimo está de volta às opções, quase um ano depois de se ter lesionado de forma grave no joelho, e que também Morato já está recuperado da lesão que o afastou da equipa nas últimas semanas.