Jorge Jesus confessou ao Canal 11 que tem uma mágoa: não ter ainda reatado a relação que tinha com Sérgio Conceição e que terminou após uma discussão muito feia que os dois tiveram no fim de um FC Porto-Benfica, no Dragão.

«Eu tinha uma relação quase familiar com o Sérgio Conceição, mas tivemos um episódio parvo, que acontece entre treinadores, sobretudo no fim do jogo, e nunca mais reatámos a relação. Hoje vejo as coisas de forma diferente e tenho pena», referiu.

«A vida hoje não dá para as pessoas se chatearem. O Sérgio Conceição tem 50 anos e leva as coisas de uma forma muito intensa, como eu levava com a idade dele. Eu já tenho uma idade diferente e olho para as coisas de forma diferente.»

Pelo caminho, o treinador do Al Hilal elogiou o que Sérgio Conceição fez no FC Porto, referindo que «o Sérgio Conceição fez milagres no FC Porto» e que o clube é muito difícil «porque tem de ganhar sempre». Mas também lhe deixou um conselho relativamente ao que pode encontrar em Itália.

«Acho que ele vai ter sucesso no Milan, mas hoje os jogadores são muito complicados. Se calhar ele não vai poder ter uma relação com os jogadores do Milan como tinha com os jogadores do FC Porto. Hoje não se pode ter um comportamento muito duro.»