Esta sexta-feira, dia 1 de julho, começou uma nova temporada: oficialmente entrámos na época 2022-23. O que significa que há vários jogadores que entraram hoje no último ano de contrato.

São portanto os atletas que estão em final de contrato e muito perto de poderem sair livres. O que significa uma dor de cabeça para os clubes que os procuram manter, mas também uma oportunidade para todos os outros.

O FC Porto é o grande com mais jogadores no último ano de contrato, mas Sporting e sobretudo Benfica também têm vários ativos nesta condição. Depois há várias oportunidades, como por exemplo André Almeida, do V. Guimarães.

