Nicolás Otamendi, defesa e capitão do Benfica, de 37 anos, protagonizou uma entrevista à radio La Red, durante a qual ironizou a postura de Martín Anselmi, treinador do FC Porto.

«Matam-me se falarem de números como o Anselmi. É melhor tê-lo do outro lado. É o assunto do momento em Portugal. Eu vi o [Oscar] Ruggeri protestar», comentou, entre risos.

Desafiado a comentar a evolução geracional da seleção da Argentina, Otamendi abriu o livro: «Messi é um caso especial, vai continuar até entender que deve parar. O Di María tomou a decisão de parar. (...) De momento está lesionado, sei o quanto dói não poder jogar».

«Estarei na seleção até que o selecionador escolha outro. Estou sempre disponível. Sinto-me ao melhor nível, disputando a Liga dos Campeões», argumentou.

Sobre o recente aniversário, o defesa do Benfica estava no Mónaco, para o primeiro “round” no play-off da Champions.

«O Di María trouxe presentes. Costumamos fazer uma troca. Temos um grupo da seleção, o Messi foi o segundo ou o terceiro [a enviar mensagem]. É bom sentir que os colegas estão presentes.»

«Nenhum elemento da equipa técnica [da seleção] me enviou os parabéns. Não devem ter reparado que era o meu aniversário. Não se preocupem», rematou.