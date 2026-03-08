Após o empate entre Benfica e FC Porto a duas bolas na 25.ª jornada da Liga, Otamendi falou à flash da BTV.

«O resultado não é o que queríamos, precisávamos de vencer. Nos primeiros 45 minutos, distrações nossas permitiram o golo do adversário. Ainda assim, procurámos a baliza contrária. Fica um sabor amargo, porque perdemos pontos. A ideia era somar os três pontos. Ainda acreditamos no título, faltam nove finais. Há que continuar e vencer. Acredito que quem está acima ainda vai perder pontos.»

«Substituição? Sofri um golpe e fiquei sem sentir o pé. Quero chegar à melhor forma no próximo jogo.»

«Sabemos que os nossos adeptos são parte do clube, são a nossa motivação. Acreditam até ao fim e precisamos de estar juntos neste momento.»