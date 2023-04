Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz perante o FC Porto por 2-1, respondendo a uma pergunta sobre se foi a pior exibição do Benfica esta época:

«Não tivemos muitos maus jogos, mas hoje não estivemos ao nosso nível habitual. Acho que frente ao Sp. Braga, quando perdemos o outro jogo na Liga, também não jogámos bem. Temos de aceitar que hoje não era o nosso dia.

O que é que se passou com a equipa? Normalmente jogamos muito no meio campo adversário e no último terço, hoje tivemos dificuldades em chegar a essas zonas do campo e por isso não jogámos o nosso futebol habitual.

O resultado tem a ver com o que o adversário fez, mas também tem muito a ver connosco. Cometemos muitos erros em posse, fizemos a bola correr pouco, o FC Porto esteve sempre muito forte na defesa, queríamos provocar o erro mas não encontrámos o momento certo para o fazer. A tomada de decisão dos jogadores também não foi boa e por isso tivemos poucas bolas junto da baliza adversária e não conseguimos criar ocasiões de golo suficientes.»