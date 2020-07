Pizzi abordou a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, no próximo sábado, em Coimbra, e destacou inclusivamente Jesús Corona como a maior ameaça do rival.

«O FC Porto é uma boa equipa coletivamente, todos são bons jogadores, lutam todos com grande ambição para vencer. Se tivesse de escolher um pelas características que gosto de ver destacaria Corona pois tecnicamente, com bola, é muito inteligente, é capaz de desequilibrar um jogo. Mas não podemos estar a focar só num jogador mas olhar para o coletivo, que é bastante forte», afirmou o médio do Benfica em declarações à RTP.

Sobre o jogo em si, Pizzi salientou que «é o mais importante da temporada, porque é o próximo e é uma final. Defendemos um grande clube, com muita história e a Taça de Portugal é sempre um troféu especial. Este ano, sem a habitual festa dos adeptos no Jamor mas nós, enquanto equipa, estamos só focados na vitória e em levantar a taça. Mas isso acaba por não salvar a época porque o nosso principal objetivo não foi conseguido.»

Pizzi acrescentou ainda que «não há trauma nenhum» frente ao FC Porto e que «o antídoto para vencer cabe ao treinador dizer»: «Temos de ir ao encontro das ideias do treinador. É importante estarmos todos alinhados no mesmo sentido, sabemos que o FC Porto tem pontos fortes e alguns pontos fracos. Por isso, iremos tentar controlar esses pontos fortes e aproveitar as debilidades que têm. Quais? Isso temos de treinar diariamente aqui para ferirmos o FC Porto... Sabemos que é uma equipa que defende bem, também devido aos jogadores com bastante qualidade e maturidade. Mas nós também temos jogadores de muita qualidade à frente e atrás por isso vai ser um grande jogo.»