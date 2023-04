Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz perante o FC Porto por 2-1, respondendo a uma pergunta sobre se a equipa acusou a pressão dos jogos importantes com o FC Porto e o Inter Milão:

«Para saber se os jogadores acusaram a pressão destes dois jogos muito importantes tenho de falar com eles nos próximos dias, mas já mostrámos nesta época que podemos jogar a este nível em momentos importantes.

Tivemos jogos exigentes e ganhámos quase sempre. Temos apenas alguns empates e duas derrotas. Por isso acho que podemos jogar a um nível elevado sob pressão, como já o demonstrámos esta temporada.

Hoje não foi um dia bom, agora temos de recuperar rapidamente. Nos últimos meses crescemos muito a jogar jogos exigentes e sempre a um nível alto, agora temos de crescer em cima de uma derrota. Temos de aceitar a derrota, analisá-la e na terça-feira à noite apresentar-nos outra vez ao nosso melhor nível.