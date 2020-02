Esta sexta-feira, 14 de fevereiro, o amor anda pelo ar. É aquele dia de oferecer flores, jantar a dois fora de casa, ir ao cinema, trocar carinhos e encher o mundo com estas e outras coisas melosas, que costumam irritar os solteiros.

Ora por isso o Maisfutebol foi ver quanto romatismo existe no nosso campeonato. Olhou as fotos que jogadores e namoradas partilham nas redes sociais e pergunta: qual é afinal o casal mais apaixonado do futebol português.