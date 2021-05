O CIES – Observatório de Futebol divulgou esta segunda-feira um ranking da empresa InStat, que avalia o desempenho de jogadores de futebol no continente europeu. Na Liga portuguesa, o pódio é ocupado por Vertonghen (Benfica), Jesús Corona (FC Porto) e Manafá (FC Porto).

De acordo com a explicação da InStat, a métrica tem em conta o contributo do jogador para o sucesso da equipa, a importância das suas ações, o nível do adversário e o nível do campeonato.

Cada posição tem um número elevado de factores sujeitos a avaliação (de 12 a 14) e o peso das ações difere consoante a posição dos jogadores – por exemplo, um erro grave de um defesa afeta mais a métrica que um erro grave de um avançado.

Confira na galeria associada o Top 10 de desempenho da Liga portuguesa, apenas com jogadores com mais de 1000 minutos de utilização.