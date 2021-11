Portugal conseguiu para já três pontos nesta semana de jornada europeia, mas um olhar mais longínquo pode antever problemas para o sexto lugar português no Ranking UEFA.

Com o Sp. Braga a entrar em campo nesta quinta-feira e a poder acrescentar à pontuação portuguesa, o somatório desta semana é de três pontos: dois pela vitória do Sporting, um pelo empate do FC Porto. O Benfica, como se sabe, não pontuou nesta semana uma vez que perdeu com o Bayern Munique.

Quer isso dizer que as três equipas portuguesas na Liga dos Campeões fizeram tantos pontos quanto as francesas: vitória do Lille e empate do PSG. Porém, há quatro clubes gauleses a entrar em ação nesta quinta-feira. Portugal tem apenas o Sp. Braga pelo que a distância que os franceses mantiveram pode até aumentar. Dir-se-ia até que é provável.

No 'duelo' com a Ligue 1, Portugal já está a perder nesta época, uma vez que a França está a ter um melhor desempenho que as equipas nacionais.

Porém, há outro dado a ter em conta. Portugal deve olhar para o quinto lugar francês, mas tem de cuidar da retaguarda. Isto porque a Eredvisie, dos Países Baixos, é quem tem o melhor desempenho em 2021/22 até ao momento.

Na época atual, Portugal tem o sétimo melhor desempenho

Com todas as cinco equipas em prova e com o Ajax a ter um comportamento excecional, os clubes neerlandeses têm 47 pontos totais, ou seja, uma média de 9,4 na temporada [os 47 dividem-se pelo número de equipas (5)].

A diferença para Portugal ainda é significativa no Ranking UEFA, mas há um dado a ter em conta. Não no imediato, é certo, mas para ver com atenção. Como o ranking é feito a cinco anos, a temporada de 2017/18 vai deixar de contar na próxima época.

Assim, os neerlandeses 'deitam fora' o seu pior desempenho deste quinquénio e podem ficar perigosamente mais próximos da Liga.

No fundo, se neste momento retirarmos a temporada 2017/18, a diferença atual passa de 46.716 [Portugal] vs 39.500 [Países Baixos] para 37.05 vs 36.6 com vantagem portuguesa. Os neerlandeses têm todas as cinco equipas em prova e dividem a pontuação por cinco. Portugal, como se sabe, tem quatro a jogar e divide a pontuação por seis, pelo que a temporada que corre comporta riscos.

O Ranking UEFA

Desempenho em 2021/22 e contributo dos clubes a cinco anos

No que toca ao rendimento dos clubes, o Benfica é quem mais pontua nesta temporada. Os encarnados jogaram a qualificação para a Liga dos Campeões e, por isso, dão uma ajuda maior em 2021/22 no momento atual.

No entanto, no cenário a cinco anos, é o FC Porto quem mais contribui para a pontuação do ranking português, e de forma clara, com mais de 30 por cento dos pontos amealhados.