Nova ronda europeia que mais uma vez sorri a Portugal em relação Rússia e... França.

As equipas portuguesas somaram mais pontos do que as daqueles países e se os russos ficam cada vez mais para trás, a verdade é que Portugal está a ter um desempenho, até agora, melhor que os gauleses, que são quintos.

A vitória do FC Porto e os empates de Sp. Braga e Benfica resultaram em quatro pontos, que têm de ser divididos por cinco: o número de equipas com que Portugal começou a temporada na UEFA.

Já os russos têm de dividir os dois pontos conquistados fruto das igualdades de Lokomotiv Moscovo e CSKA Moscovo por seis equipas [Krasnodar, Lokomotiv Moscovo, Zenit, CSKA Moscovo, Dínamo Moscovo e Rostov iniciaram a época, estas duas últimas já foram eliminadas].

Já a França somou três: a vitória do PSG e o empate do Lille. Os franceses também dividem por seis, pelo que aa vantaem nesta ronda voltou a ser claramente portuguesa.

Aliás, para além dos líderes Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália, apenas Holanda, Escócia e Israel estão a fazer melhor que Portugal nesta época, fruto, também, dos muitos pontos amealhados nas pré-eliminatórias que as suas equipas têm de jogar.