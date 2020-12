Portugal voltou a ter uma ótima jornada europeia no que ao ranking UEFA diz respeito. Fugiu ainda mais à Rússia e aproximou-se do quinto lugar da França.

Benfica e Sp. Braga venceram os jogos desta quinta-feira e, por isso, somaram dois pontos cada. O empate do FC Porto valeu um, mas a passagem dos dragões aos oitavos de final da Liga dos Campeões vale um bónus de cinco pontos. Ou seja, no total, Portugal fez 10 pontos nesta jornada, a divdir por cinco equipas [aquelas que a Liga colocou nas competições da UEFA para 2020/21].

Comecemos pelos russos: não só fizeram dois pontos - a dividir por seis clubes - como ainda viram confirmadas as eliminações de Zenit e CSKA Moscovo. Enquanto Portugal tem garantidas três equipas na fases a eliminar, os russos só têm a certeza de uma, para já: o Krasnodar passa da Liga dos Campeões para a Liga Europa. A outra equipa que pode continuar nas provas UEFA é o Lokomotiv Moscovo.

A França? Os gauleses fizeram melhor: obtiveram seis pontos de três vitórias: Marselha, PSG e Lille. Esses seis pontos dividem igualmente por seis equipas, pelo que a passagem do FC Porto faz, nesta jornada, toda a diferença.

O PSG pode muito bem conseguir esse mesmo bónus, mas também os gauleses perdem duas equipas para as fases a eliminar: Rennes e Nice.

Ou seja, Portugal ficará com três equipas a pontuar e essa pontuação divide por cinco. Os franceses podem ficar também com três [depende o Marselha] e dividir pontos por seis. Os russos ficam bem pior: no máximo duas equipas e a dividir por seis.

Refira-se que o sexto lugar dá acesso a três vagas de Liga dos Campeões: duas com entrada direta e a terceira através de pré-qualificação.