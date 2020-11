Nova ronda europeia e mais uma vez Portugal conseguiu somar mais pontos do que os russos no Ranking UEFA. Significa isso que a liga cimenta cada vez mais o sexto lugar, que garante três vagas para a Liga dos Campeões, duas delas com entrada direta na fase de grupos.

A vitória do FC Porto e o empate do Benfica permitiram a Portugal amealhar três pontos. Desta vez, o Sp. Braga não pontuou. As quatro equipas russas fizeram dois empates e duas derrotas nesta jornada europeia, ou seja, somaram dois pontos.

O cenário é melhor ainda porque os três pontos de Portugal dividem-se pelas cinco equipas que com que a Liga entrou na UEFA nesta época [FC Porto, Benfica, Sp.Braga, Sporting e Rio Ave].

Já os russos têm de dividir os dois pontos por seis equipas [Krasnodar, Lokomotiv Moscovo, Zenit, CSKA Moscovo, Dínamo Moscovo e Rostov iniciaram a época, estas duas últimas já foram eliminadas].

Portugal vai ter direito a três vagas na próxima época, primeiro e segundo classificado a irem diretos para a fase de grupos e o terceiro a ter de jogar as pré-eliminatórias. Caso se consiga segurar este sexto lugar no final da temporada, a liga portuguesa manterá três vagas na Liga dos Campeões.

De referir que a Holanda ultrapassou a Bélgica nesta ronda.