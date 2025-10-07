Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia «Portugal Football Globes 2025»:

Empate diante do FC Porto

«No Benfica não se festejam empates. Creio que foi um bom jogo, com duas equipas muito fortes e que se respeitaram uma à outra. Não saindo muito satisfeito do Estádio do Dragão, saio otimista perante o que a equipa tem feito nos últimos jogos e com tudo em aberto para a Liga.»

Efeito «Mourinho» no plantel

«O que disse e concordo é que sair do Clássico com menos sete pontos, nesta fase, não era bom para nós. Não deixou de preparar a equipa para ganhar e foi-se adaptando ao jogo. Saímos bem do Estádio do Dragão e queremos atacar a Liga. Está a ter o impacto que pretendia, é um treinador de excelência. A qualidade fala por si mesmo, ainda que não lhe reste muito tempo para treinar a equipa, já que joga de três em três dias. Vai treinando com vídeo e com alguma preparação para o jogo seguinte. Estes jogos que não ganhámos dá-nos a esperança que a equipa está a melhorar e que está a ficar mais madura. Acredito que a equipa vá chegar aos patamares que acreditamos que podem chegar.»

Comunicados sobre a arbitragem

«Não queremos ser beneficiados em nada e também não queremos ser prejudicados, é só isso. Não é bom para ninguém que os clubes tenham de fazer comunicados, nem para o crescimento do futebol português. Mas também não é bom que se vejam determinadas coisas em campo e que não se resolvam os problemas. Acho que todos queremos um futebol transparente e jogado nas quatro linhas. O Benfica manifesta-se quando entende que se tem de manifestar e quando o desenvolvimento do campeonato não está dentro deste padrão. Tenho pago muito por não me manifestar sobre o trabalho dos árbitros, mas a realidade é que o Benfica se manifesta quando entende que o tem de fazer.»