Roger Schmidt vai viver nesta sexta-feira o seu primeiro FC Porto-Benfica como treinador das águias.

O treinador alemão garante ter estudado bem o adversário e até o ambiente que vai receber as águias num campo sempre hostil. E para isso, tem dois aliados na equipa técnica que sabem bem o que é jogar no Estádio do Dragão.

«Sabemos que vai ser um ambiente muito especial, com o FC Porto a jogar em casa, mas os nossos adeptos também vão estar lá», começou por dizer.

«Analisámos tudo dos jogos do FC Porto e falamos sempre com o nosso staff. O Javi [Garcia] e o Luisão conhecem melhor o campeonato português e a atmosfera especial no estádio. Mas o que temos de fazer é estar muito focados no que precisamos de fazer no campo e não nos deixarmos influenciar pela atmosfera», receita.

Já quando questionado sobre se Taremi iria ser alvo de uma atenção especial, Schmidt recordou os avançados que o Benfica já defrontou esta época.

«O que temos de fazer sempre é respeitar a qualidade do adversário e, especialmente, dos jogadores que podem marcar golos. Mas isso não é algo novo, esta época já jogámos contra equipas com muito bons atacantes e temos de fazer o mesmo: focar no nosso jogo, estar organizados e não conceder oportunidades nem muito espaço aos bons avançados», sublinhou, desejando que a equipa volte a mostrar a qualidade que já demonstrou antes.

«Já mostrámos que o conseguimos fazer a alto nível, contra jogadores de grande qualidade, e precisamos desse nível outra vez na sexta-feira».