A Supertaça Cândido de Oliveira, no primeiro clássico da temporada entre Benfica e FC Porto, foi marcada para dia 9 de agosto, às 20.45 horas, em Aveiro, confirmou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

«Os dois finalistas e a FPF acordaram não jogar no fim-de-semana anterior em virtude da realização das Jornadas Mundiais de Juventude que se realizam no nosso país entre 1 e 6 de agosto», acrescenta a nota no site oficial.

Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, voltam a encontrar-se na Supertaça, três anos depois do triunfo do FC Porto por 2-0, na final relativa à temporada 2020-21, que também se realizou em Aveiro.