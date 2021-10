E quando menos se espera, um estrondo. É raro, mas acontece. Em 81 edições da Taça de Portugal houve 14 vezes em que os três grandes caíram aos pés de uma equipa de um escalão inferior.

Seis delas, aconteceram já neste século. Gondomar, Naval, Varzim, Vitória de Setúbal, Atlético e, mais recentemente, Alverca conseguiram a proeza de ser «tomba-gigantes». Feito que em 1998/99 Torreense e Gil Vicente alcançaram frente a FC Porto e Sporting, respetivamente, e que antes disso ao longo de décadas aconteceu amiúde, desde os Anos 40 [ver lista].

No dia em que os grandes entram em ação na Prova Rainha do futebol nacional, recordamos as façanhas que aconteceram este século. Raridades, que ainda assim tornam a Taça de Portugal uma competição imprevisível e apaixonante, por dar aos mais pequenos uma possibilidade de superação.

Tombar um gigante é uma tarefa hercúlea, mas possível. E, atenção, que o David está sempre à espreita da mais pequena distração do Golias.

2002/03: Benfica-Gondomar (2.ª Divisão B), 0-1 (4.ª eliminatória)

Ao primeiro jogo na prova-rainha na época 2002/03, uma queda com estrondo do Benfica em pleno Estádio da Luz. Uma «bomba» num livre direto do brasileiro Cílio Souza, a dez minutos do final, selou o surpreendente 1-0 que valeu o apuramento ao Gondomar, da II Divisão B. O desaire teve consequências para Jesualdo Ferreira, que foi demitido do comando técnico dos encarnados.

2002/03: Sporting-Naval (Liga de Honra), 0-1 (quartos-de-final)

Depois do rival Benfica, também o Sporting, campeão em título, acabou eliminado com uma surpreendente derrota caseira diante de um clube de um escalão inferior. O autor da proeza neste que foi o último jogo da Taça no antigo estádio de Alvalade foi a Naval 1.º de Maio. Um golo solitário do francês David Costé (aos 58m) arrumou nos quartos-de-final uma equipa orientada por Laszlo Boloni e com Mário Jardel e Cristiano Ronaldo no onze titular.

2003/04: Sporting-V. Setúbal (Liga de Honra), 0-1 (5.ª eliminatória)

Tal como na época anterior, os leões foram arredados da Taça, mas desta vez ainda mais cedo. Agora, no primeiro jogo da competição realizado no novo estádio de Alvalade o Sporting, sob comando de Fernando Santos, não teve sorte diferente e voltou a perder por 1-0. Logo aos 7m, o defesa Orestes fez o golo que garantiu ao V. Setúbal a passagem aos oitavos de final.

2006/07: Varzim (Liga de Honra)-Benfica, 2-1 (oitavos-de-final)

O Varzim dirigido por uma antiga glória encarnada, Diamantino Miranda, acabou por surpreender o Benfica na visita à Póvoa. Nelson fez um autogolo e Simão empatou ainda antes do intervalo, mas aos 77m um golo de Mendonça acabaria por fazer a equipa da Liga de Honra tombar a águia. No banco dos encarnados estava Fernando Santos, que já havia tido experiência semelhante três épocas antes pelo Sporting.

2006/07: F.C. Porto -Atlético(2ª Divisão B), 0-1 (4.ª eliminatória)

David, nome apropriado para um tomba-gigantes. Foi ele que tombou o Golias azul e branco em pleno Estádio do Dragão. O Atlético, da II Divisão B, afastou o FC Porto, campeão que também defendia o título na Taça, graças a um golo do avançado brasileiro, aos 60m. Quaresma ainda desperdiçou um penálti, enviando a bola ao poste, mas a tarde foi azarada para os portistas e para o seu técnico Jesualdo Ferreira – que na Luz, uns anos antes, já havia vivido sensação parecida frente ao Gondomar.

2019/20: Alverca (Campeonato de Portugal)-Sporting, 2-0 (3.ª eliminatória)

Após mais de uma década sem verdadeiros tomba-gigantes a afastarem os grandes da Taça, coube ao Alverca o papel de herói frente ao Sporting. A equipa do Campeonato de Portugal, dois escalões abaixo, conseguiu na edição 2019/2020 afastar os leões logo na primeira ronda que disputaram. Os brasileiros Alex Apolinário, que tragicamente viria a falecer pouco mais de um ano depois, e Luan Silva fizeram os golos que afastaram a formação então comandada por Silas.

As 14 eliminações dos três grandes por equipas dos escalões secundários:

1942/43: V. Setúbal (II Divisão)-F.C. Porto, 7-0 (meias-finais)

1943/44: Estoril (II Divisão)-F.C. Porto, 3-2 e 2-1 (quartos-de-final)

1947/48: Barreirense- F.C. Porto, 1-0 (oitavos-de-final)

1948/49: Tirsense (III Divisão)-Sporting, 2-1 (1.ª eliminatória)

1960/61: Benfica-V. Setúbal (Liga de Honra), 3-1 e 1-4 (oitavos-de-final)

1969/70: Tirsense(II Divisão)- F.C. Porto, 2-2 e 1-0 (5ª eliminatória)

1998/99: Gil Vicente (Liga de Honra)-Sporting, 3-2 (4.ª eliminatória)

1998/99: F.C. Porto-Torreense (2ª Divisão B), 0-1 (5.ª eliminatória)

