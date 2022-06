O número de títulos de campeão nacional de Benfica, FC Porto, Sporting e ainda de Belenenses e Boavista não foram alterados após votação em Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol.

Os 84 deputados na AG Extraordinária da FPF votaram de forma secreta após três pareceres terem sido apresentados. No entanto, nenhum deles recebeu maioria, pelo que os títulos de campeão nacional e o número de Taças de Portugal continuam como antes.

No que respeita a campeonatos, o Benfica fica com 30, o FC Porto com 30, o Sporting com 19, Belenenses e Boavista com um cada.

No que respeita a Taças de Portugal, os encarnados ficam assim com 26, o FC Porto com 18, o Sporting com 17, Boavista com 5, Belenenses, Sp. Braga e Vitória de Setúbal com três, a Académica de Coimbra com duas e, depois, Desp. Aves, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Leixões e Beira Mar com uma.

em atualização