Sporting, Benfica e FC Porto já reagiram à morte de Vítor Oliveira, manifestando pesar pelo desaparcimento do mítico treinador do futebol português, que deu tudo ao futebol nacional durante décadas.

«Em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto o mais profundo pesar e tristeza pelo trágico e inesperado falecimento de Vítor Oliveira. Ficará para sempre na nossa memória o excelente profissionalismo de um dos treinadores que mais se distinguiram nos últimos anos no futebol português, a integridade do seu carácter, o amigo e o benfiquista da parte de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer», referiu Luís Filipe Vieira, numa nota publicada no sit oficial do Benfica.

«A toda a sua família e amigos apresentamos as mais sentidas condolências e profunda solidariedade neste momento tão difícil. Vítor Oliveira ficará para sempre na história do futebol português»

Também o Sporting recorreu ao site oficial para emitir uma nota de condolências.

«O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Vítor Oliveira, ex-jogador e treinador de futebol, que faleceu este sábado aos 67 anos. Aos familiares e amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências», pode ler-se.

O FC Porto, por fim, também não deixou de se associar à dor que o futebol português sente neste momento, através de uma mensagem nas redes sociais.

«Vítor Oliveira era um dos grandes do futebol português nas últimas décadas. Neste momento difícil, o FC Porto envia as mais sentidas condolências à sua família e amigos. Descanse em paz», pode ler-se.