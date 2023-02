O Tribunal da Concorrência pediu o bloqueio de seis contas bancárias do Boavista, informa a Lusa.

De acordo com a agência, a medida visa executar o pagamento da caução de 99.000 euros, correspondente à totalidade da coima aplicada por impedimento de contratação de jogadores que rescindiram unilateralmente devido à covid-19.

A Lusa teve acesso ao processo que envolve 31 sociedades desportivas e a Liga de clubes e a Autoridade da Concorrência, que aplicou coimas que totalizam 11,3 milhões de euros às SAD. A agência refere, então, que «o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, emitiu certidão, de natureza urgente, para execução da integralidade do valor aplicado ao Boavista», uma vez que o clube portuense «foi o único que não procedeu ao pagamento, no prazo determinado (...) da caução acordada na sessão preliminar», a 7 de dezembro de 2022.

O Boavista alegou atravessar «gravíssimas dificuldades financeiras» e não ter conseguido obter receitas para o pagamento da caução. O clube manifestou preocupação pela situação, que considerou lamentável pois poderá ser colocado em insolvência judicial.

A juíza Mariana Machado lembra que a coima foi fixada pela Autoridade da Concorrência tendo em conta o volume de negócios da SAD do Boavista Futebol Clube, não existindo «qualquer documento ou evidência» que coloque em causa o valor apurado, nem, «muito menos, que ampare a alegação de insolvência».

O caso do Rio Ave, do Sporting, do Benfica, do FC Porto e dos outros

No caso do Rio Ave, ao qual foi concedida uma extensão até 2 de fevereiro para pagamento dos 32.600 euros acordados, na sequência de um pedido em que alegava estar a atravessar um «período transitório de particulares dificuldades financeiras», o clube entregou, no dia seguinte, o comprovativo do pagamento da caução.

O TCRS criou cinco grupos de diferentes valores percentuais, atendendo à situação diferenciada dos clubes, tendo isentado da prestação de caução a Académica de Coimbra, que se encontra insolvente, e o Leixões e o Belenenses, por se encontram em Processo Especial de Revitalização.

Das 14 sociedades de menor dimensão que ficaram de prestar caução de 20%, 13 cumpriram o prazo - Viseu, Tondela, Famalicão, Moreirense, Vitória de Guimarães, Farense, Mafra, Estoril Praia, Penafiel, Covilhã, Oliveirense, Varzim, Vilafranquense -, tendo o Rio Ave pagado no prazo suplementar que lhe foi concedido.

Das seis que acordaram prestar caução de 30% do valor da coima - Marítimo, Boavista, Paços de Ferreira, Santa Clara, Portimonense e Gil Vicente –, apenas o Boavista incumpriu.

No grupo dos 40% ficaram a Liga, o Braga e o Sporting (este atendendo ao argumento de que, apesar de ser dos grandes, apresenta uma situação financeira mais frágil, dada a perda de receitas com a exclusão da Liga dos Campeões).

A caução do Sporting (666.400 euros) foi feita parcialmente em depósito à ordem dos autos (416.500 euros), com os restantes 249.900 euros por hipoteca de um lote de terreno pertencente a uma empresa que integra a SAD.

Sport Lisboa e Benfica (SLB) e Futebol Clube do Porto (FCP), sociedades que sofreram as multas mais elevadas (perto de 4,2 milhões de euros e de 2,6 milhões, respetivamente), prestaram cauções de 50%, tendo o SLB entregado uma garantia bancária e o FCP apresentado 1,4 milhões de ações da SAD, com um valor de mercado superior a 1,4 milhões de euros.

No processo está em causa a assinatura, em maio de 2020, de um acordo entre os filiados na LPFP de não contratação de futebolistas que rescindissem unilateralmente por motivos relacionados com a covid-19, situação que a Autoridade da Concorrência assumiu como «um acordo restritivo da concorrência no mercado laboral».

O início do julgamento está marcado para o próximo dia 03 de maio.