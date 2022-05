Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o FC Porto no Estádio da Luz:

«Um jogo ingrato para nós. Sabíamos que seria um jogo complicado contra um bom adversário que termina na frente. Fizemos um jogo muito competente, com largos períodos de posse de bola e algumas situações de perigo numa e noutra baliza. Na minha opinião, a equipa teve sempre serenidade suficiente para gerir a posse de bola e chegar com critério a zonas de finalização. Numa dessas situações, fazemos um golo que é anulado por 2 centímetros. Já tive a oportunidade de ver e é a questão dos frames. Fico com a ideia de que no frame a bola já tinha saído do pé do Adel [n.d.r.: foi Otamendi quem fez o passe]. Muito duvidoso.

Ainda assim, a equipa, em função da decisão de anular o golo, manteve sempre a coerência no jogo. Era natural que, à medida que o jogo foi decorrendo, e independentemente das circunstâncias, o nosso objetivo passava sempre por vencer o jogo e fomos arriscando e acrescentando mais gente na frente, na perspetiva de tentar chegar ao golo. Não conseguimos. Obviamente ficamos frustrados e tristes por não conseguir ganhar jogo, que era o nosso objetivo. Mas temos a consciência de que fizemos um jogo competente contra um adversário que tem a qualidade que tem.»

[Controlo das emoções fez a diferença no jogo? Benfica quis mais ganhar o jogo pelas substituições que fez?]

«Tínhamos de fazer tudo para ganhar o jogo e as substituições foram sendo feitas nesse sentido. À medida que o jogo se foi aproximando do fim, faltou alguma lucidez e discernimento em alguns momentos-chave, principalmente na fase final do jogo em que temos um canto ofensivo e acabamos por sofrer um golo de contra-ataque e o jogo decide-se. Mas fizemos um bom jogo contra um bom adversário. Tudo aquilo que foi feito no decorrer do jogo foi no sentido de acrescentar mais posicionamentos ofensivos e encostar mais a equipa do FC Porto e criar mais perigo na grande-área. Tivemos largamente, durante o jogo, o critério necessário para chegar à frente com a bola controlada.»

[O que falhou nesta época para que o FC Porto voltasse a festejar no Estádio da Luz?]

«Ainda temos um jogo para fazer e neste momento a minha cabeça está no que foi o jogo. Poderemos fazer balanços na próxima semana e é uma análise profunda, conjunta e abrangente, que tem de chegar a vários sítios.

Na minha opinião, preparámo-nos para ganhar o jogo e fizemos tudo durante o jogo para que isso acontecesse. E fizemos um que foi anulado por um frame de dois centímetros.»