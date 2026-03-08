Os «No Name Boys» provocaram os adeptos do FC Porto na segunda parte do clássico, queimando adereços dos portistas, nomeadamente cachecóis e bandeiras.

Já durante a primeira parte, os «Diabos Vermelhos», outra das claques do Benfica, lançou tochas e interrompeu por alguns minutos o Clássico, devido ao fumo proveniente da pirotecnia.

