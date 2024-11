O Benfica triunfou, na noite deste domingo, na receção ao FC Porto (4-1), na 11.ª jornada da Liga. Num encontro geralmente dominado pelas águias, Carreras inaugurou o marcador aos 30m.

No caminho para o intervalo, Francisco Moura assistiu Samu para o empate. Estavam decorridos 44 minutos quando o avançado espanhol capitalizou um erro de Otamendi.

Na segunda parte, Di María ampliou a vantagem, aos 56m, e Neuhén Pérez consentiu um autogolo, aos 61m.

Por fim, Di María bisou aos 82 minutos. De penálti, o astro argentino, de 36 anos, assinou o terceiro golo na Liga.

Desta forma, o Benfica – que guarda um jogo em atraso, na Choupana – está no terceiro lugar, com 25 pontos, menos dois do que o FC Porto. No topo da Liga permanece o Sporting, com 33 pontos.