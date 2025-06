Pavlidis segue num bom momento de forma antes do Mundial de Clubes e, na noite deste sábado, marcou e assistiu na vitória da Grécia sobre a Eslováquia (4-1). O avançado do Benfica foi titular e envergou a braçadeira, enquanto o guardião Vlachodimos (ex-Benfica) ficou no banco.

Num particular geralmente controlado pelos gregos, o médio eslovaco Duda desperdiçou um penálti aos 11 minutos. Na reação, aos 16 minutos, Pavlidis assistiu para o golo do médio Konstantelias.

Na resposta, aos 34 minutos, o lateral Hancko restabeleceu a igualdade.

Entre trocas, Pavlidis aplicou o 2-1 aos 66 minutos. Na reta final – e já sem Pavlidis em campo, saído aos 71 minutos – o avançado Douvikas resolveu a contenda, aos 88m. Por fim, aos 90+2m, o defesa David Hrncar consentiu um autogolo (4-1).

Na noite de terça-feira (19h45), a Grécia tem novo particular, desta feita com a receção à Bulgária.

Eustáquio triunfa sobre Trubin

O médio do FC Porto foi totalista na vitória do Canadá sobre a Ucrânia, em casa (4-2). Na baliza dos ucranianos esteve Trubin, guardião do Benfica.

Em Toronto, os anfitriões edificaram a vantagem graças aos golos dos avançados Jonathan David (4 e 24m) e Promise David (31m). Na etapa complementar, o médio Buchanan resolveu a contenda, aos 81 minutos.

Na reação ucraniana, o defesa Zabarnyi reduziu aos 82 minutos, enquanto o lateral Zinchenko capitalizou um penálti aos 90+2m.

A Ucrânia vai permanecer em Toronto, para disputar um particular com a Nova Zelândia, na noite de terça-feira (22h). Na madrugada de quarta-feira (1h30), o Canadá recebe a Costa do Marfim.

Turquia vence nos Estados Unidos

A dupla Kökcü e Aktürkoglu – do Benfica – foi titular na vitória da seleção turca, na visita aos Estados Unidos (2-1). Do banco turco não saiu o avançado Deniz Gül (FC Porto), nem o médio Tiknaz (Rio Ave).

Os anfitriões adiantaram-se no primeiro minuto, pelo médio McGlynn, mas os extremos Güler e Aktürkoglu delinearam a reviravolta, com golos aos 24 e 27 minutos, respetivamente.

A Turquia vai permanecer em solo norte-americano para, na madrugada de quarta-feira (1h30), cumprir particular com o México.