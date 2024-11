Em cinco minutos, o Benfica decidiu o Clássico com o FC Porto, neste domingo. Fez o 2-1 aos 56m e o 3-1 aos 61m. Na jogada do 3-1, excelente passe de Tomás Araújo para a desmarcação de Bah, que descobriu Pavlidis dentro da área. Num remate a meias com Neuhén Pérez (que deu o último toque) a bola foi para o fundo da baliza do FC Porto.