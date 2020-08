Vinicius, avançado do Benfica, em declarações à RTP no final da derrota do Benfica perante o FC Porto (1-2), na final da Taça de Portugal:

«Controlámos o jogo, sofremos dois golos de bola parada, depois disso o jogo teve muitas paragens. Também faz parte. Temos agora de pensar na próxima época.

Começámos bem a época, depois houve altos e baixos, mas foi como disse: já acabou, vamos fechar este capítulo e pensar já na próxima época. As trocas de treinadores fazem parte do futebol. Qualquer treinador que vem, vem para ganhar.

Se esperava começar a titular? Não só eu, como todos.»