O Benfica emitiu um comunicado, esta sexta-feira, a pedir esclarecimentos ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre «medidas, ilações e consequências desportivas» da decisão judicial que condena o FC Porto no caso dos «e-mails».

Através da nota partilhada no site, as águias recordam as declarações de Francisco J. Marques, na altura Diretor de Comunicação dos azuis e brancos, e a utilização dos «canais oficiais» do FC Porto para divulgar «conteúdos obtidos ilicitamente, formulando acusações graves de corrupção».

Além disso, o Benfica considera «imperativo e urgente» que o CD esclareça as consequências e sanções desportivas a aplicar ao FC Porto, tendo em conta a «gravidade dos factos confirmados e provados em tribunal».

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que dirigiu, por via formal, um pedido de esclarecimento ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativamente às medidas, ilações e consequências desportivas que o Conselho de Disciplina irá retirar da decisão judicial, já transitada em julgado, que condena a FC Porto SAD no denominado caso dos e-mails.

O Sport Lisboa e Benfica recorda que, entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, a FC Porto SAD, através do seu então Diretor de Comunicação, utilizou canais oficiais do clube para divulgar, de forma reiterada e pública, conteúdos obtidos ilicitamente, formulando acusações graves de corrupção, manipulação de árbitros e adulteração da verdade desportiva por parte do Sport Lisboa e Benfica – acusações essas que vieram a ser comprovadas em tribunal como falsas e totalmente infundadas, tendo igualmente constituído um grave dano reputacional para as competições nacionais e uma forma direta e grave de condicionamento de agentes desportivos.

Importa igualmente sublinhar que tais condutas foram praticadas no exercício de funções, com conhecimento, validação e apoio público da administração da FC Porto SAD, não se tratando de atos isolados ou excessos individuais, mas antes de uma atuação institucional concertada.

Tendo a decisão judicial transitado em julgado, sem qualquer possibilidade de recurso, e considerando que o Conselho de Disciplina instaurou um processo sobre esta matéria em finais de 2017, sem que tenha havido qualquer desenvolvimento ao longo de mais de oito anos e meio, o Sport Lisboa e Benfica entende que não subsistem, nesta altura, mais quaisquer factos por apurar ou analisar.

Nesse sentido, é imperativo e urgente que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol esclareça, de forma inequívoca e sem mais delongas, quais as consequências e sanções desportivas a aplicar à Futebol Clube do Porto, SAD, face à gravidade dos factos confirmados e provados em tribunal.»