O Benfica fechou a contratação de Federico Coletta, médio de 18 anos formado na Roma, noticiou Fabrizio Romano, especialista em mercado, e confirmou o Maisfutebol.

O jovem médio-centro, internacional jovem por Itália, chega às águias a troco de 1 milhão de euros e vai evoluir na equipa B, sendo também opção para a UEFA Youth League, havendo a expectativa de uma chegada à equipa principal se cumprir com o potencial de crescimento que lhe é reconhecido pelos responsáveis dos encarnados, que avançaram com uma manobra de antecipação no mercado pelo jovem que ainda não se estreou pela equipa principal dos Giallorossi.

Federico Coletta foi titular indiscutível no Euro sub-17 de 2024, que os transalpinos conquistaram após baterem Portugal na final por 3-0. Um dos golos foi marcado precisamente pelo agora reforço das águias, que terminou a prova com três remates certeiros.