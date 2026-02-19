O Benfica apresentou uma participação à UEFA por conduta violenta de Federico Valverde no jogo com o Real Madrid na terça-feira, noticiou a imprensa desportiva nacional.

Aos 83 minutos, o jogador uruguaio da equipa espanhola atingiu em cheio Samuel Dahl com a mão direita na face, considerando os responsáveis do clube encarnados que se tratou de uma agressão.

Nessa jogada, o árbitro François Letexier nada assinalou, sendo que não foi também alertado pelo VAR.

O Benfica espera agora que o Comité de Disciplina da UEFA analise a situação.

O Maisfutebol questionou a assessoria de imprensa do futebol profissional do Benfica para confirmar a participação, mas não obteve resposta.