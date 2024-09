Os juniores do Benfica partiram para Belgrado com um incentivo extra. A equipa sub-19 encarnada cruzou-se, esta quarta-feira, com o ex-médio das águias Ljubomir Fejsa no Aeroporto de Lisboa, antes da viagem para a Sérvia, o país do antigo futebolista.

Entre a comitiva que tirou uma fotografia com Fejsa esteve João Rego, que tem trabalhado coma equipa principal, mas vai participar na Youth League.

Refira-se que o Benfica defronta o Estrela Vermelha esta quinta-feira, a partir das 12h00, no arranque da Youth League. Já às 17h45, a equipa principal entra em ação.