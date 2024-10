Esta quarta-feira, Ljubomir Fejsa anunciou o final da carreira. Aos 36 anos, o médio sérvio utilizou as redes sociais para se despedir dos relvados e com especial carinho pelo seu «querido Benfica».

«Há muito tempo que estou à espera para publicar isto. Ainda é difícil para mim dizer adeus ao futebol em termos de jogo, mas é hora disso. Não é fácil dizer adeus depois de quase 20 anos de carreira como jogador», começou por escrever no Instagram.

«Gostaria de agradecer aos clubes onde joguei. Trabalho, perseverança, disciplina e amor levaram-me a ser sempre a melhor versão de mim mesma. Hajduk, Partizan, Olympiacos, Al Ahli, o meu querido Benfica e a seleção sérvia ficarão para sempre no meu coração. Os Jogos Olímpicos foram uma experiência especial.

Fejsa agradeceu ainda a todos aqueles que o acompanharam ao longo da carreira, incluindo a família, amigos, treinadores, staff e jogadores, mas com especial agradecimento para os portugueses: «O futebol tinha um encanto especial convosco. Os meus melhores anos de futebol foram convosco».

Por fim, o ex-Benfica revelou que deixará os relvados, mas confessou que agora é o «início de uma nova carreira no futebol, numa função diferente».

Formado no Hajduk Kula, clube onde se estreou a sénior, o médio jogou também no Partizan, Olympiakos, Benfica, Alavés e Al-Ahli Jeddah. Representou as águias entre 2013 e 2019, tendo conquistado cinco Ligas, duas Taças de Portugal e três Supertaças.