Mano Menezes: «Felipe Augusto? Será uma boa contratação para o Benfica»
Antigo selecionador do Brasil deixou vários elogios ao avançado que tem sido associado aos encarnados
Mano Menezes, antigo selecionador do Brasil, elogiou Felipe Augusto, avançado que tem sido associado ao Benfica, garantindo que «será uma boa contratação» para a formação encarnada.
Em declarações à Antena 1, Menezes, que trabalhou com Felipe Augusto no Corinthians - antes do jogador se transferir para o Cercle Brugge e mais tarde para o Trabzonspor -, refere que o avançado de 22 anos não terá «problemas de integração» ao campeonato português.
«É um jogador interessantíssimo, um jogador de bom porte físico, com 1,87 m de altura. É canhoto e tem boa presença de área, faz golo. Agora já está mais experiente, a gente tem acompanhado, está com 15 golos no Trabzonspor. Acho que é um jogador interessante. Acho que não vai ter mais problemas de integração. Pode crescer no futebol português, porque, taticamente, vai ficar mais completo. Acho que será uma boa contratação, uma boa possibilidade ele continuar a evoluir. Tem uma margem ainda para a evolução, até 25, 26, pode acrescentar coisas interessantes », começou por dizer.
O antigo selecionador brasileiro comparou, ainda, o avançado com um antigo goleador das águias.
«Se eu pudesse comparar o Felipe com algum jogador, eu compararia com o Carlos Vinícius que também jogou no Benfica. Têm coisas semelhantes», concluiu.
De acordo com a imprensa turca, recorde-se, o Trabzonspor pede cerca de 22 milhões de euros pelo avançado. Esta temporada, leva 15 golos em 37 jogos pela equipa turca.