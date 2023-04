A futebolista do Benfica, Pauleta, já foi operada a uma lesão grave no joelho esquerdo, tendo a intervenção sido realizada com êxito, informou esta segunda-feira o clube encarnado.

«A Pauleta já foi operada e correu tudo bem», referiu o Benfica, através da rede social Instagram.

Pauleta sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no jogo da Taça de Portugal ante o Famalicão, a 15 de março, sendo que não joga mais em 2022/23.

A médio espanhola fez 33 jogos, quatro golos e oito assistências nesta temporada, a sua quinta no clube.