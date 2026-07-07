A guarda-redes do Benfica, Michaely Bihina, integra a lista de convocadas da seleção dos Camarões para disputar o Campeonato Africano feminino de futebol (CAN), que se realiza entre 25 de julho e 16 de agosto, em Marrocos.

Camarões partilha o grupo D com o Gana, Mali e Cabo Verde. As camaronesas dão o pontapé de saída na competição no dia 29 de julho, diante ao Mali, no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca.

Michaely Bihina chegou às águias em fevereiro deste ano, após três épocas e meias no Racing Power. A guarda-redes fez um jogo pelas atuais hexacampeãs nacionais.