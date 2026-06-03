O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que Letícia Almeida, Marta Salvador, Zoe Matthews, Daniela Areia Santos e Carolina Ferreira estão de saída do clube. As atletas terminam contrato e não vão renovar com os encarnados

No comunicado oficial, o Benfica «manifesta gratidão a todas» as jogadores, com principal destaque para as que integraram, como Marta Salvador, a formação do clube.

«Uma palavra especial àquelas que integraram os escalões de formação, período que certamente contribuiu de forma decisiva para uma evolução que as coloca bem posicionadas para prosseguirem as respetivas carreiras profissionais», por ler-se.