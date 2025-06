No mesmo dia em que o Fenerbahçe anunciou a data da Eusébio Cup (26 de julho), o Benfica não confirmou a realização deste troféu de pré-época contra os turcos.

«O SL Benfica informa que, neste momento, existem apenas negociações com o Fenerbahçe sobre a possibilidade de disputarmos a Eusébio Cup. Quando (e se) todas as negociações ficarem fechadas, o SL Benfica informará todos os pormenores em torno de um troféu que tanto representa para o Clube e para todos os benfiquistas», pode ler-se numa nota publicada no site oficial.

Em todo o caso, se vier a ser confirmado o encontro entre as duas equipas, José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, poderá disputar a terceira Eusébio Cup enquanto treinador, depois dos jogos ao leme do Inter (2008) e Real Madrid (2012).