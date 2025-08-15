À margem de um encontro com adeptos do Fenerbahçe, o presidente do clube turco falou abertamente sobre o interesse em Kerem Aktürkoglu e das negociações tremidas com o Benfica.

«Fizemos uma oferta significativa ao Benfica. E as condições eram a presença dele no jogo com o Feyenoord e no primeiro jogo da Liga. Também nos comprometemos que ele não jogaria contra o Benfica. Dissemos: "Se quiserem, podemos escrever isso no contrato." Mas eles preferiram metê-lo em campo nos últimos cinco minutos em vez disso. E informámos o Benfica que a nossa proposta deixava de ser válida. Fizemos uma nova proposta e agora estamos à espera de notícias», disse Ali Koç.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o Fenerbahçe fez inicialmente uma proposta de 22,5 milhões de euros fixos com outros €2,5M em variáveis, mas depois reduziu o valor para os 18 milhões de euros.